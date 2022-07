Prende forma la rosa dell'Albaredoronco: raffica di colpi dal mercato

È partita subito in quarta la neonata società dell'Albaredoronco, sorta dalla fusione di Albaredo e Albaronco.

In attività solamente dal 1° luglio, la nuova realtà ha già infatti piazzato diversi colpi per andare a costruire una rosa competitiva da affidare a mister Marco Burato in vista del prossimo campionato di Promozione. Importante, in tal senso, il lavoro che sta svolgendo il direttore sportivo, Filippo Baltieri, sotto la guida del presidente Christian Rigon, in precedenza al vertice dell'Albaredo. Davide Mazzo, patron uscente dell'Albaronco, è stato invece designato come consulente tecnico e aiuto allenatore di mister Burato. Nel suo percorso vanta esperienze nel settore giovanile di Chievo e Hellas Verona, oltre alla promozione del 2017 con l'Albaronco. Assumerà anche l'incarico di mister dei Primi calci 2013.

Per quanto riguarda gli innesti in entrata, come detto ne sono già stati ufficializzati diversi. Il primo giocatore ad essere annunciato è stato Alberto Sacconi, esterno d'attacco classe 2000. Dopo di lui, si è proseguito con una serie di giovani: Anouar Bouih, centrocampista 2003, Steven Lanza, portiere 2004, Leonardo Vallerin, esterno basso 2003, Filippo Biondani, attaccante 2004, ed infine Davide Confente, altro esterno basso del 2003.

Sul piano dirigenziale, l'ex vicepresidente dell'Adige Academy Luca Pellizzari sarà il nuovo responsabile del settore giovanile e assumerà anche l'incarico in Scuola Calcio come mister dei 2014. Franco Greco e Alessandro Rossetto saranno, d'altra parte, i due nuovi responsabili dell'attività di base: il loro compito sarà di gestire a livello sportivo ed instaurare un rapporto concreto con famiglie e bambini per lo sviluppo della loro crescita calcistica.