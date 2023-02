Roma - Hellas Verona, le probabili formazioni | Conferma per Gaich nell'attacco gialloblù

Con il successo conquistato sulla Salernitana, il Verona adesso ha incominciato davvero ad assaporare l'impresa salvezza.

Sul cammino dei gialloblù, saliti a 17 punti a soltanto due lunghezze dallo Spezia quart'ultimo, il prossimo ostacolo è rappresentato dalla Roma. Nonostante l'evidente difficoltà della trasferta proibitiva dell'Olimpico, la squadra di Zaffaroni cercherà comunque di proseguire nel migliore dei modi un percorso iniziato bene in questo 2023. E se Veloso è ancora ai box, e con lui Djuric, Faraoni risulta invece finalmente recuperato, ma non ancora del tutto pronto per partire dal 1'. Dall'altra parte, qualche defezione anche per i giallorossi: Mourinho dovrà infatti fare a meno di Dybala, fermato da un problema muscolare, ed è allarme anche per il capitano Pellegrini. Fischio d'inizio in programma domani, domenica 19 febbraio, alle ore 20.45.

I PRECEDENTI - Tra le 19 squadre affrontate almeno 50 volte in Serie A, solo contro il Bari (15%) la Roma ha una percentuale di sconfitte più bassa che col Verona: 17% - 11 ko in 63 incontri (32 vittorie e 20 pareggi completano il bilancio). La Roma è imbattuta da 25 partite interne con il Verona in Serie A (19 vittorie e 6 pareggi); tra le squadre attualmente nella competizione, solo contro l'Atalanta i giallorossi hanno collezionato una striscia più lunga di gare consecutive in casa senza mai perdere (30 tra dicembre 1950 e settembre 1993).

QUI ROMA - Dopo la delusione in Europa League, la Roma si tuffa di nuovo in campionato. Alcuni dubbi per Mourinho, che studia dei cambi obbligati: la novità principale riguarda l'assenza di Dybala, che va verso il forfait dopo l'affaticamento muscolare accusato contro il Salisburgo. Nonostante ciò, il modulo non dovrebbe cambiare: Rui Patricio tra i pali e il terzetto di centrali composto da Mancini, Ibanez e Smalling, ma occhio anche all'ex Kumbulla. A centrocampo Celik a destra e Zalewski a sinistra, Cristante e Matic in mezzo, mentre spostato in avanti El Shaarawy al fianco di Pellegrini, con il capitano comunque in dubbio dopo la gara in Coppa dalle quale è uscito acciaccato. Tanto dipenderà da lui: nel caso non dovesse farcela, in attacco potrebbe essere l'occasione per Belotti.

QUI HELLAS VERONA - Reduce dalla bella vittoria con porta inviolata contro la Salernitana, Zaffaroni potrebbe confermare in blocco la difesa: Magnani e Coppola ai lati di Hien. Faraoni ha smaltito l'infortunio, ma non è ancora pronto per partire titolare: Depaoli resta quindi il favorito per la fascia destra, in mezzo sempre Duda e Tameze e a sinistra Doig. Djuric è ai box dopo la recente operazione al menisco: a sostituirlo dovrebbe essere ancora una volta Gaich, in vantaggio su Lasagna, con Lazovic e Ngonge a suo supporto. Così il tecnico gialloblù nella conferenza stampa della vigilia: «Se questa squadra può aspirare all'impresa? Noi dobbiamo pensare a continuare sulla nostra strada, senza sbagliare la prestazione e facendo una gara aggressiva, mettendoci grande attenzione e concentrazione. In questo periodo abbiamo fatto bene, ma paradossalmente la classifica dice che siamo ancora terzultimi: è un dato oggettivo e dobbiamo averlo ben chiaro. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, ma la strada è ancora lunga, lo dicono i numeri, che sono l'unica cosa che conta. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, che sta tenendo un rullino di marcia importante e che punta alle prime posizioni della classifica: la Roma è un avversario che va rispettato, ma vogliamo provare a dire la nostra anche all'Olimpico. Faraoni e Gaich titolari? Con Faraoni dobbiamo stare ancora attenti a non provocare eventuali ricadute che sarebbero complicate, ma sicuramente sarà convocato: il ragazzo sta bene e la sua condizione fisica è in crescita. Per quanto riguarda Gaich, contro la Salernitana ha giocato un'ottima partita: penso che il suo sia in generale un ruolo particolare e difficile, ma lunedì scorso ha gestito bene tanti palloni complicati, aiutando la squadra a salire. Chiaramente deve crescere di condizione, perché prima di arrivare qui a Verona non stava giocando con continuità. Ha tanti margini di miglioramento e si applica in ogni allenamento: è ancora giovane quindi può migliorarsi, soprattutto da un punto di vista tecnico. Forza della Roma? Sicuramente la qualità individuale dei giocatori e la loro organizzazione di gioco. Hanno tanti calciatori che da soli, con una giocata, possono risolvere la partita. È una squadra molto fisica e pericolosa su palla inattiva, situazioni da cui hanno segnato tanti gol. Abbinano strapotere fisico e qualità: contro squadre di questo livello le insidie possono arrivare da tante parti. Sarà molto importante vincere i duelli, perché anche in mezzo al campo hanno giocatori di qualità come Cristante e Matic: la chiave per me sarà in quanti duelli riusciremo a vincere. Stesso attacco messo della Lazio? Deciderò domani: abbiamo diverse soluzioni da questo punto di vista. Le caratteristiche di un certo giocatore rispetto a quelle di un altro possono farti cambiare dal punto di vista tattico, ma al di là di questi aspetti, l'importante sarà mantenere alta la tensione e la concentrazione che stiamo avendo in queste ultime gare. Mourinho? Stiamo parlando di uno dei più grandi allenatori dell'ultimo periodo, che ha vinto qualsiasi trofeo ovunque sia andato. Noi dovremo pensare solo a noi stessi: la Roma, come altre, è una squadra abituata a giocare in Europa, e a disputare tante partite in stagione. Non credo che questo sia un problema per loro. Difesa del Verona una delle migliori del campionato? Nel calcio di oggi la partecipazione di tutti a tutte le fasi è fondamentale. In ogni caso noi non dobbiamo accontentarci, ma continuare a migliorare anche da questo punto di vista. Veloso e Lasagna? Miguel sta rispettando i tempi tecnici di recupero di un infortunio fastidioso come quello che ha patito al soleo, ma credo che dalla prossima settimana aumenterà i carichi di lavoro. Per noi è un giocatore fondamentale e speriamo possa rientrare il prima possibile. Kevin due giorni prima della partita contro la Salernitana, ha avuto un attacco febbrile perciò lunedì non era al massimo, ma ora è recuperato».

ARBITRO - Simone Sozza di Seregno

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Hien, Magnani; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich