Roma - Hellas Verona, le probabili formazioni | Allarme in casa giallorossa

Sarà un'altra gara dura per la Roma, di fronte ad un Verona vittorioso all'andata e sempre più trascinato sull'onda dell'entusiasmo.

Tanti i problemi emersi in casa giallorossa, specie nelle ultime ore: allo squalificato Mancini e all'infortunato El Sharaawy, oltre ai lungodegenti Spinazzola e Ibanez, la formazione capitolina sarà orfana anche di altri quattro elementi, risultati positivi al Covid. Nel frattempo è emerso anche un fastidio muscolare per Zaniolo nella rifinitura, intoppo fisico che potrebbe costargli la presenza nell'imminente sfida dell'Olimpico. In totale saranno nove i giocatori a cui dovrà rinunciare Mourinho, che ha elogiato la squadra gialloblù nella conferenza stampa della vigilia. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18 di domani, sabato 19 febbraio.

I PRECEDENTI - La Roma è imbattuta da 24 incontri casalinghi contro il Verona in Serie A (cioè dal 1973/1974), parziale in cui ha ottenuto 19 successi e cinque pareggi. La squadra capitolina ha vinto cinque delle ultime sette gare di Serie A contro l'Hellas, anche se la sfida più recente si è conclusa con una sconfitta (3-2 in rimonta, firmata da Barak, Caprari e Faraoni). Più in generale, i giallorossi sono andati a segno in 24 delle ultime 25 sfide contro i gialloblù nella competizione, con l'unica eccezione rappresentata dalla partita persa a tavolino nel settembre 2020, dopo uno 0 a 0 sul campo.

QUI ROMA - Emergenza totale per Josè Mourinho, che contro il Verona avrà nove giocatori indisponibili, di cui quattro per positività al Covid. La formazione dello Special One è un rebus, ma è molto probabile il ritorno alla difesa a quattro. Rui Patricio confermato in porta, sulla corsia bassa di destra è duello Maitland-Niles-Karsdorp, con Vina sicuro sul fronte sinistro. In mezzo, invece, spazio all'ex Kumbulla e Smalling. A centrocampo scelte obbligate con Cristante a fare il play, insieme a Sergio Oliveira e Veretout ai suoi lati. Sulla trequarti Pellegrini con Felix dietro all'unica punta Abraham.

QUI HELLAS VERONA - Negli scaligeri il ristabilito Faraoni punta a tornare titolare sulla corsia di destra, facendo così scivolare in panchina Depaoli, che contro l'Udinese ha trovato il primo gol in Serie A. Difesa confermata quella di mister Tudor, che in avanti si affiderà ancora a Simeone, Barak e Caprari, mentre in mediana ci saranno inevitabilmente Tameze e Ilic, con Veloso fuori causa che ne avrà per almeno un mese a causa di un guaio muscolare al polpaccio. Così il tecnico croato in conferenza stampa: «Che sfida ci aspetta? La Roma ha una rosa fortissima, una delle migliori della Serie A, oltre a un grande allenatore, il numero 1 per me. Tutto questo è molto motivante, vogliamo fare una bella prestazione continuando a proporre il nostro calcio. Mourinho? Il migliore al mondo anche dal punto di vista della comunicazione, che è uno degli aspetti fondamentali della figura di un allenatore: è un onore affrontarlo. Le scelte dal primo minuto per la fascia destra? E' bello avere alternative, Depaoli può essere schierato anche a sinistra, valuteremo fino a domani. Frabotta? E' tornato col gruppo da poco, ci vorrà tempo per arrivare al livello degli altri, ma essendo un ragazzo giovane mi auguro lo faccia in poco tempo. Cosa fa la differenza, nella fase offensiva del Verona? Prima di tutto viene la qualità dei giocatori, il resto - nella mia idea di calcio - è un mix di automatismi e di libertà che va lasciata agli attaccanti. Anche lo stato di salute degli interpreti in tutte le zone del campo è fondamentale. Come è cresciuta la squadra, in questi mesi alla guida del Verona? Siamo cresciuti molto, come era giusto fare. Siamo partiti forte dopo la sosta natalizia. Era molto importante iniziare il girone di ritorno col piede giusto. Ora manca davvero poco al raggiungimento del nostro obiettivo, la salvezza. Di punti a disposizione ce ne sono ancora tanti e c'è tanta voglia di finire bene la stagione, senza mollare mai, lavorando soprattutto sulla testa dei giocatori».

ARBITRO - Luca Pairetto di Nichelino

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Veretout, Cristante, Sergio Oliveira; Afena-Gyan, Pellegrini; Abraham.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.