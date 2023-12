Rimonta Hellas con l'Udinese, Ngonge: «È un nuovo Verona e l'abbiamo fatto vedere»

Squadra in casa

Squadra in casa Udinese

L'attaccante dell'Hellas Cyril Ngonge ha parlato al termine di Udinese-Verona, match valido per la 14^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni del fantasista belga, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Cyril, un altro punto importante arrivato in rimonta. Questa partita dimostra il vostro carattere? «Certo, oggi abbiamo lottato tutti insieme per ottenere questo risultato. Siamo stati una squadra diversa, ma ora dobbiamo continuare a pretendere sempre di più da noi stessi. La gara di oggi è stata una bella dimostrazione del nostro atteggiamento».

Questo gol arrivato all'ultimo può essere la svolta che stavate cercando? «Sicuramente, stiamo cambiando come squadra e questo si vede molto sul campo».

Hai segnato un gol incredibile e realizzato l'assist per Henry, ti senti un po’ l'MVP di giornata? «Oggi più che di me vorrei parlare di Thomas, che è tornato al gol dopo tanto tempo, e il fatto che abbia realizzato lui l'ultimo gol rende tutto più bello. Oggi penso che l’MVP sia stato lui ma non solo, anche tutta la squadra».

Ora dovrete continuare a lavorare su questa linea in vista dei prossimi impegni… «Certo, in casa siamo sempre forti, venire a giocare a Verona per gli altri è sempre difficile. Ora dobbiamo continuare a lavorare così e i risultati arriverranno da sé».