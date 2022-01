Return To Play, i centri medici di Verona convenzionati con il Comitato Regionale Veneto

In riferimento al protocollo "Return To Play", il Comitato Regionale Veneto ha stipulato accordi per agevolare le visite mediche sportive degli atleti tesserati FIGC-LND guariti da Covid-19, in particolare per la prenotazione in tempi brevi (limitatamente ai posti disponibili e per il prezzo calmierato) con le seguenti strutture della provincia scaligera:

Centro Atlante Verona – Strada Bresciana n.14, Verona

La certificazione da presentare è la seguente: idoneità sportiva conseguita per la stagione 2021/22 se la visita è stata effettuata in altro Centro medico; vaccinazione anti Covid-19; tampone di negativizzazione. Tel. 045/2061676

Dipartimento di Medicina dello Sport dell'Azienda Ospedaliera di Borgo Roma, Verona

Prenotazione tramite e-mail (medicinadellosport.broma@aovr.veneto.it) al costo del ticket sanitario con impegnativa del medico di base.

Le società interessate possono inoltre stipulare convenzioni con le seguenti strutture di altre città della regione: