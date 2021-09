Qualificazioni Mondiali, il gialloblù Barak match winner della Repubblica Ceca

Antonin Barak decisivo nell'incontro tra la Repubblica Ceca e la Bielorussia. Il trequartista gialloblù, schierato titolare, ha siglato una rete al 34° minuto del primo tempo, insaccando con freddezza e precisione alle spalle del portiere avversario Chernik. Il match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, è terminato poi per 1 a 0.

In campo anche Pawel Dawidowicz, subentrato al 33’ del primo tempo a Bereszynski, tra i migliori in campo della Polonia nel netto successo per 4 a 1 contro l’Albania.

Vittoria anche per Ivor Pandur e Bosko Sutalo, impegnati con la Nazionale Under 21 croata. Entrambi in campo per tutti i 90 minuti, hanno contribuito nel 2 a 0 sull’Azerbaijan, con il giovane portiere gialloblù che ha mantenuto la propria porta inviolata.

Di seguito il riepilogo dei prossimi impegni dei giocatori dell'Hellas Verona convocati con le rispettive selezioni:

ANTONÍN BARÁK (Repubblica Ceca)

Belgio - Repubblica Ceca (05/09, Bruxelles - Qualificazioni Mondiali)

Repubblica Ceca - Ucraina (08/09, Pilsen - Amichevole)

MATTEO CANCELLIERI (Italia Under 21)

Italia - Lussemburgo (03/09, Empoli - Qualificazioni Europei Under 21)

Italia - Montenegro (07/09, Vicenza - Qualificazioni Europei Under 21)

PAWEL DAWIDOWICZ (Polonia)

San Marino - Polonia (05/09, Serravalle - Qualificazioni Mondiali)

Polonia - Inghilterra (08/09, Varsavia - Qualificazioni Mondiali)

MARTIN HONGLA (Camerun)

Camerun - Malawi (03/09, Yaoundè - Qualificazioni Mondiali)

Costa d'Avorio - Camerun (06/09, Abidjan - Qualificazioni Mondiali)

IVAN ILI? e DARKO LAZOVI? (Serbia)

Serbia - Lussemburgo (04/09, Belgrado - Qualificazioni Mondiali)

Repubblica d'Irlanda - Serbia (07/09, Dublino - Qualificazioni Mondiali)

IVOR PANDUR e BOŠKO ŠUTALO (Croazia Under 21)

Finlandia - Croazia (07/09, Oulu - Qualificazioni Europei Under 21)

FLAKUS BOSILJ (Slovenia Under 21)

Andorra - Slovenia (06/09, La Vella - Qualificazioni Europei Under 21)

DIEGO COPPOLA (Italia Under 19)

Olanda - Italia (05/09, Katwijk - Amichevole)

BOGDAN JO?I? (Serbia Under 20)