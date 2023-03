L'Hellas pareggia anche con il Monza, ma ora serve vincere. Zaffaroni: «Gara equilibrata, abbiamo dato tutto»

Un punto con lo Spezia, e ora un punto anche con il Monza.

L'Hellas va passo per passo, pur consapevole che serve accellerare per poter puntare decisi verso l'obiettivo salvezza, al momento a cinque lunghezze di distanza. La vittoria è l'assoluta priorità, ma anche con il Monza la squadra non è riuscita ad andare oltre il pareggio: un match bloccato nel primo tempo, in cui i gol sono arrivati entrambi nella ripresa, con i gialloblù in vantaggio al 51' grazie alla rete di Verdi e il Monza che ha risposto poco più tardi, al 55', con Sensi. Ora per gli scaligeri si presenta lo step Sampdoria: lì, per gli uomini di Zaffaroni, sarà davvero vietato fallire.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, come analizza l'1-1 di questo pomeriggio? «È stata una gara equilibrata, abbiamo iniziato bene e abbiamo tenuto il pallino del gioco soprattutto nella prima mezz'ora, dove abbiamo cercato di attaccare creando i presupposti per andare in gol soprattutto su situazioni da palla inattiva. Abbiamo fatto bene anche ad inizio secondo tempo, quando siamo riusciti ad andare in vantaggio. L'unica pecca è che abbiamo subito il pareggio pochi minuti più tardi, questo ci ha demoralizzato e abbiamo sofferto un po' nel finale. Le gare sono tutte equilibrate, difficili, ma noi abbiamo tenuto duro portandoci a casa sia spunti positivi che cose da migliorare».

Il gol di Verdi testimonia quanto ci sarà bisogno di tutti da qui alla fine della stagione... «Sì, ripeto da tanto tempo questa cosa. Stiamo affrontando tutte le gare con una grande pressione addosso, costretti a non sbagliare e a giocare in un certo modo. Queste partite tolgono tanto sia dal punto di vista fisico che nervoso, quindi ci sarà bisogno di tutti. Simone oggi ha giocato una grande partita, ha segnato un gol - che agli attaccanti dà sempre fiducia - e questo è lo spirito che ci deve essere da qui alla fine».

Ancora una match prima della sosta, contro la Sampdoria: un'altra partita in cui dare tutto... «Sì assolutamente. Ora dobbiamo recuperare le energie per poi andare ad affrontare un'altra gara difficile e in cui non dovremo sbagliare soprattutto dal punto di vista caratteriale».

Autore del gol del provvisorio vantaggio, Simone Verdi si tiene stretto il risultato conquistato. Queste le parole del fantasista, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Simone, una partita complessa quella di oggi, sia per il valore dell'avversario che per il momento della stagione... «Sì senza dubbio. Conoscevamo le qualità del Monza una squadra che gioca bene a calcio e che per classifica è in una posizione di classifica tranquilla. Noi oggi abbiamo fatto la nostra partita, peccato per il risultato finale, ma penso che la squadra abbia dato dimostrazione di esserci e di crederci fino alla fine. Volevamo questa vittoria, purtroppo non siamo riusciti a conquistarla, ma credo che il cammino sia ancora lungo. Dobbiamo restare concentrati e continuare a dare il massimo».

Un punto che arriva grazie al tuo secondo gol in campionato: tu sei un giocatore che ha fatto esperienza di quanto conti crederci fino alla fine... «Certo, noi dobbiamo crederci. Quella che è stata la mia esperienza dello scorso anno, in una situazione di punti da recuperare maggiori rispetto a quella di oggi, dimostra che il campionato è lungo e bisogna crederci. La vittoria della Spezia contro l'Inter poteva essere un risultato mentalmente pesante per noi, invece la squadra oggi è andata in campo dimostrando di crederci. Personalmente lo considero un punto guadagnato, anche in virtù delle qualità dell'avversario».

Domenica prossima ci sarà la sfida alla Sampdoria e poi seguirà la sosta Nazionali, il momento giusto per ricaricarsi... «Sarà una partita importante per noi, che dovremo provare a vincere. Poi staccheremo, ci sarà la pausa che ci servirà per ricaricarci. A livello fisico e psicologico abbiamo speso tanto negli ultimi mesi, è stato un periodo di rincorsa e non è stato semplice da affrontare. La pausa ci servirà per ricaricare le batterie e ripartire più forti di prima».