Promozione, risultati e marcatori dei playout di andata

Si è giocato ieri, domenica 29 maggio, il primo round dei play-out di Promozione.

Per quanto riguarda il girone A, è finita 1 a 1 la gara di andata tra Povegliano e Audace. Ad aprire le marcature in favore degli ospiti, e direttamente dal dischetto, è stato il rossonero Luiz Henrique Herber, con Giacomo Vincenzi sul finale a ristabilire il risultato di parità per i padroni di casa. Tutto, dunque, verrà deciso dalle ore 17 di domenica, 5 giugno, in occasione della partita di ritorno al "Tiberghien" di San Michele: in caso di parità ci saranno i tempi supplementari, con la squadra di mister Biroli salva nell'eventuale ulteriore parità per la miglior posizione in classifica maturata in campionato.

Sempre in Promozione, ma nel girone B, l'Alba Borgo Roma del nuovo allenatore Agostino Napoli (promosso dagli Allievi Regionali), è stata superata 1 a 0 dal New Marola, ora in vantaggio nella lotta per la salvezza. Per i vicentini decide Marco Corà a inizio ripresa. Una sfida sentita, dati i quattro cartellini rossi (tre a fine gara): la battaglia per non retrocedere si preannuncia infuocata nel secondo atto in scena all'"Avanzi". I giallorossi del presidente Fabio Venturi, in caso di vittoria con un gol di scarto al termine dei 120 minuti, si salverebbero per la miglior posizione in classifica maturata in campionato.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per i play-out di andata di Promozione:

GIRONE A

Povegliano Veronese – Audace 1-1 | Herber rig. (A), Vincenzi (P)

GIRONE B