Promozione, risultati e marcatori delle partite della 8^ giornata di campionato

Dopo aver disputato la settima giornata e il solo Oppeano i quarti di Coppa nel match infrasettimanale, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione dell'ottavo turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, pareggiano 1 a 1 Castelnuovo e Lugagnano, che si equivalgono con le reti siglate da Biasi e Bertoletti. Vince 1 a 0 il San Giovanni Lupatoto grazie al gol partita di Bezzetto, decisivo nel condannare alla sconfitta i padroni di casa dell'Audace. Successo di misura anche dell'Atletico Cerea, che espugna in rimonta il campo dell'Aurora Cavalponica per 1 a 2: dopo Sinigaglia, è la doppietta di Miatton a regalare i tre punti alla formazione di Berlini. Risultato analogo tra Concordia e Albaronco, con gli ospiti che passano col bis di Bouih e Marcolini, a cui si contrappone il colpo di testa vincente di Nicolis a tempo scaduto. La spunta il Cadidavid sull'Aurora Cavalponica, finita ko per 0 a 1 sul guizzo di Benedusi. Tris dell'Oppeano in casa del Povegliano: i biancorossi si rifanno dall'eliminazione in Trofeo Veneto trionfando per 1 a 3 e andando a segno con Tarocco, Vanzetta e Diagne, intervallati dalla sola marcatura di Bettinardi. Alla Virtus basta il sigillo di Zumbadze per superare 1 a 0 il Nogara di mister Bampa. Nel girone B, trasferta positiva dell'Alba Borgo Roma nello 0 a 2 sul terreno di gioco del Longare Castegnero: di Savi e Fadini i due colpi risolutivi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 8^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Audace - San Giovanni Lupatoto 0-1 | Bezzetto (SGL)

Aurora Cavalponica - Atletico Cerea 1-2 | Sinigaglia (A), Miatton (C), Miatton (C)

Castelnuovo DG - Lugagnano 1-1 | Biasi (C), Bertoletti (L)

Concordia - Albaronco 1-2 | Bouih (A), Marcolini (A), Nicolis (C)

Isola Rizza Roverchiara - Cadidavid 0-1 | Benedusi (C)

Povegliano Veronese - Oppeano 1-3 | Tarocco (O), Vanzetta (O), Bettinardi (P), Diagne (O)

Virtus - Nogara 1-0 | Zumbadze (V)

GIRONE B