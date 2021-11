Promozione, risultati e marcatori delle partite della 7^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della sesta giornata e, per le qualificate, gli ottavi di Coppa, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del settimo turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, l'epilogo è di tutti risultati di misura. Cade in casa l'Oppeano, punito dalla rete di Calvetti che fa esultare il Castelnuovo. 0 a 1 anche per l'Isola Rizza Roverchiara, che vince sul campo del Nogara grazie al gol di El Qorichy Yosser. Stesso tabellino per il Povegliano, che ha la meglio in casa del San Giovanni Lupatoto con la firma di Bettinardi. Il sigillo allo scadere di Ballini regala i tre punti all'Audace, trionfante sull'Aurora Cavalponica, mentre Dosso del Cadidavid castiga il Lugagnano nell'1 a 0 definitivo. L'Atletico Cerea la spunta per 2 a 1 sul Concordia, facendo valere il bis di Romano su penalty e Miatton. Colpo della Virtus, che sul terreno di gioco dell'Albaronco ottiene un successo importante: uno-due di Zumbadze e Forgia, inutile la marcatura di Testini. Nel girone B, l'Alba Borgo Roma pareggia 2 a 2 in rimonta contro l'Unione La Rocca Altavilla: alla doppietta di Tonani rispondono Peroni e, al 93', Bertol.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 7^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Virtus 1-2 | Zumbadze (V), Forgia (V), Testini (A)

Atletico Cerea - Concordia 2-1 | Romano rig. (AC), Blasi rig. (C), Miatton (AC)

Audace - Aurora Cavalponica 1-0 | Ballini (AUD)

Cadidavid - Lugagnano 1-0 | Dosso (C)

Nogara - Isola Rizza Roverchiara 0-1 | El Qorichy Y. (IRR)

Oppeano - Castelnuovo DG 0-1 | Calvetti (C)

San Giovanni Lupatoto - Povegliano Veronese 0-1 | Bettinardi (P)

GIRONE B