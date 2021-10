Promozione, risultati e marcatori delle partite della 6^ giornata di campionato

Nel girone A poker dell'Albaronco sul campo del Lugagnano, mentre pareggiano Virtus e San Giovanni Lupatoto. L'Atletico Cerea espugna Castelnuovo, il Povegliano rifila un bis all'Audace. Successi di misura per Aurora Cavalponica, Concordia e Isola Rizza Roverchiara, vincenti rispettivamente contro Nogara, Cadidavid e Oppeano. Prosegue il momento no dell'Alba Borgo Roma, che nel girone B cade in casa del Marola