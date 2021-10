Promozione, risultati e marcatori delle partite della 4^ giornata di campionato

Nel girone A il San Giovanni Lupatoto espugna di misura il campo dell'Aurora Cavalponica, così come l'Atletico Cerea quello del Lugagnano. L'Oppeano si rilancia rifilando un bis in trasferta al Concordia. Tanti i pareggi: Cadidavid-Albaronco, Castelnuovo-Nogara, Isola Rizza Roverchiara-Audace e Povegliano-Virtus. Un punto a testa anche per Alba Borgo Roma e Trissino nel match del girone B

Dopo aver disputato gli incontri della terza giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del quarto turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, tanti i pareggi ottenuti. Si parte da quello a reti bianche tra Cadidavid e Albaronco, per poi arrivare a tre terminati 1 a 1. Nel primo, quello tra Castelnuovo e Nogara, a Bonfigli ha risposto El Haddaoui su rigore. Si passa poi a Isola Rizza Roverchiara-Audace, dove i penalty realizzati da Herber e Pasquali hanno regalato un punto ciascuno a entrambe le formazioni. In Povegliano-Virtus al vantaggio di Perina ha riportato tutto in equilibrio la rete di Abedi sul finale di primo tempo. Oltre a questi tre pari, stesso risultato anche tra Alba Borgo Roma e Trissino nel girone B: dopo il gol iniziale di Mouad, Peroni è andato a segno per i giallorossi del nuovo mister Meneghetti. L'Oppeano caccia il momento no di avvio di stagione conquistando la seconda vittoria di fila, questa volta ai danni del Concordia: sul campo dei ragazzi di mister Pigatto finisce 0 a 2, con marcatori Ivanov e Diagne nella ripresa. Successi di misura per San Giovanni Lupatoto, nello 0 a 1 sull'Aurora Cavalponica firmato da Marastoni, e Atletico Cerea, con l'1 a 2 sul Lugagnano: sblocca i conti Zanoni, ma ribaltano la sfida Parol e Murari.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 4^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Aurora Cavalponica - San Giovanni Lupatoto 0-1 | Marastoni (SGL)

Cadidavid - Albaronco 0-0

Castelnuovo DG - Nogara 1-1 | Bonfigli (C), El Haddaoui rig. (N)

Concordia - Oppeano 0-2 | Ivanov (O), Diagne (O)

Isola Rizza Roverchiara - Audace 1-1 | Herber rig. (A), Pasquali rig. (IRR)

Lugagnano - Atletico Cerea 1-2 | Zanoni (L), Parol (AC), Murari (AC)

Povegliano Veronese - Virtus 1-1 | Perina (P), Abedi (V)

GIRONE B