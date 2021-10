Promozione, risultati e marcatori delle partite della 3^ giornata di campionato

Nel girone A l'Oppeano rifila un tris al Cadidavid, così come il San Giovanni Lupatoto al Castelnuovo. Albaronco-Atletico Cerea e Audace-Concordia finiscono entrambe 2 a 0, mentre l'Aurora Cavalponica espugna il campo del Povegliano. Successi esterni anche per Lugagnano a Nogara e Isola Rizza sul campo della Virtus. Nel girone B l'Alba Borgo Roma esce sconfitta di misura contro la Marostincense

Dopo aver disputato gli incontri di Coppa nell'infrasettimanale, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo per il terzo turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, da segnalare il riscatto dell'Oppeano dopo i primi due ko stagionali. Niente da fare per il Cadidavid, che viene affondato dal tris firmato Coraini (doppietta) e Lucchini. 3 a 0 anche tra San Giovanni Lupatoto e Castelnuovo, con i biancorossi di casa che si godono la tripletta di bomber Bonfigli. L'Albaronco stende il Cerea, vincendo 2 a 0 grazie al bis realizzato da Arma e Testini. Stesso risultato tra Audace e Concordia: Herber e Burato i marcatori per la squadra di mister Biroli. Ecco poi una serie di successi esterni: si parte dall'Aurora Cavalponica, che espugna il campo del Povegliano per 2 a 0. L'autogol di Adami e il sigillo di Sinigaglia regalano la vittoria ai ragazzi del tecnico Di Paola. Il Lugagnano batte il Nogara in trasferta, rimontando dal vantaggio di Zambelli con Zanoli, Mori e Lipizer. Tabellino analogo per Virtus-Isola Rizza, con gli ospiti che passano grazie a M. Peroni, Afyf e L. Peroni; inutile il gol della bandiera di Armani. L'Alba Borgo Roma, nel girone B, compie un passo falso casalingo, perdendo contro la Marostincese per 2 a 1: a Peroni rispondono Covolo e Nascinguerra.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 3^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Atletico Cerea 2-0 | Arma (AL), Testini (AL)

Audace - PGS Concordia 2-0 | Herber (A), Burato (A)

Nogara - Lugagnano 1-3 | Zambelli (N), Zanoli (L), Mori (L), Lipizer (L)

Oppeano - Cadidavid 3-0 | Coraini (O), Coraini (O), Lucchini (O)

Povegliano Veronese - Aurora Cavalponica 0-2 | Adami autogol (AC), Sinigaglia (AC)

San Giovanni Lupatoto - Castelnuovo DG 3-0 | Bonfigli (SGL), Bonfigli (SGL), Bonfigli (SGL)

Virtus - Isola Rizza Roverchiara 1-3 | M. Peroni (IR), Afyf (IR), L. Peroni (IR), Armani (V)

GIRONE B