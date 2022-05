Promozione, risultati e marcatori delle partite della 26^ giornata di campionato

Archiviati gli incontri della 25^ giornata, il campionato di Promozione è proseguito con il 26^ turno, il penultimo della stagione regolare.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, è trionfo per la capolista Castelnuovo, promossa matematicamente in Eccellenza con una partita d'anticipo grazie al successo esterno sull'Isola Rizza Roverchiara (2-3): decide Biasi all'ultimo respiro con una punizione capolavoro. Il gol partita di Fracasso condanna l'Oppeano e regala tre punti fondamentali all'Audace (1-0), così come il giovane Dosso punisce la Virtus e fa gioire il Cadidavid (0-1). L'Atletico Cerea, grazie ai sigillo di Bresaola, espugna di misura il nuovissimo sintetico del San Giovanni, inguaiando i lupatotoni in chiave salvezza (0-1). Il Povegliano supera 2 a 0 il Lugagnano con un timbro per tempo: apre Cipriani e raddoppia Ciriaci. Successo casalingo anche per l'Aurora Cavalponica, che grazie a Sartori e all'autogol di Canevaro, batte in rimonta 2 a 1 il Concordia, a segno solamente in avvio con Cristanini. Pareggio deludente tra Nogara e Albaronco, che si annullano sul 2 a 2: dopo il bis ospite di Esposito e Bertini, i locali riagguantano gli avversari grazie all'autogol dell'ex Tieni e il colpo di Imassuen. Nel girone B, manita da incubo rimediata dall'Alba Borgo Roma, travolta 5 a 0 dal Sarcedo.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 26^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Audace - Oppeano 1-0 | Fracasso (A)

Aurora Cavalponica - Concordia 2-1 | Cristanini (C), autogol Canevaro (AC), Sartori (AC)

Isola Rizza Roverchiara - Castelnuovo DG 2-3 | El Qorichy rig. (IRR), Ceschi (C), Pasquali (IRR), Biasi (C), Biasi (C)

Nogara - Albaronco 2-2 | Esposito (A), Bertini (A), autogol Tieni (N), Imassuen (N)

Povegliano Veronese - Lugagnano 2-0 | Cipriani (P), Ciriaci (P)

San Giovanni Lupatoto - Atletico Cerea 0-1 | Bresaola (AC)

Virtus - Cadidavid 0-1 | Dosso (C)

GIRONE B