Promozione, risultati e marcatori delle partite della 23^ giornata di campionato

Archiviati gli incontri della 22^ giornata, il campionato di Promozione è proseguito con il 23^ turno.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, Atletico Cerea e Virtus pareggiano 1 a 1 lo scontro diretto di vertice: dopo il vantaggio locale di Bresaola, l'autogol di Ghisi rimette le cose in equilibrio per gli ospiti. Colpo esterno del San Giovanni Lupatoto, che espugna nel recupero il campo del quotato Oppeano: nel 2 a 3 finale, decide il sigillo di Marastoni al 92'. Stesso risultato tra Albaronco e Castelnuovo, con il rigore di Ceschi ad indirizzare il match in favore della formazione del Garda. Un altro penalty sancisce il successo dell'Audace sul Nogara, ed è quello di Herber per l'1 a 2 definitivo. Poker del Lugagnano all'Aurora Cavalponica, a cui non basta il bis Bellakhdim e Sinigaglia: i padroni di casa si impongono con la quaterna targata Zanoni, Perozzi, Bertoletti e Giaon (4-2). Il Concordia, grazie a Nicolis e Recchia, rimonta l'Isola Rizza Roverchiara, avanti inizialmente con il timbro di El Qorichy Y. (2-1). Discorso analogo anche tra Cadidavid e Povegliano, con la compagine di Taccardi a ribaltare le sorti dell'incontro dopo aver subito il gol di Caset: Rubezzoni e Birlea i marcatori (1-2). Nel girone B, porte inviolate nella sfida tra Alba Borgo Roma e Montebello (0-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 23^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Castelnuovo DG 2-3 | Esposito (A), Bonfigli (C), Targon E. (A), Biasi (C), Ceschi rig. (C)

Atletico Cerea - Virtus 1-1 | Bresaola (AC), autogol Ghisi (V)

Cadidavid - Povegliano Veronese 1-2 | Caset (C), Rubezzoni (P), Birlea (P)

Concordia - Isola Rizza Roverchiara 2-1 | El Qorichy Y. (IRR), Nicolis (C), Recchia (C)

Lugagnano - Aurora Cavalponica 4-2 | Zanoni (L), Perozzi (L), Bellakhdim (AC), Sinigaglia (AC), Bertoletti (L), Giaon (L)

Nogara - Audace 1-2 | Buratto (A), El Addaoui (N), Herber rig. (A)

Oppeano - San Giovanni Lupatoto 2-3 | Pauletto (O), Bertol (SGL), Badia (O), Bezzetto (SGL), Marastoni (SGL)

GIRONE B