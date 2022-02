Promozione, risultati e marcatori delle partite della 17^ giornata di campionato

Archiviati gli incontri della 16^ giornata, il campionato di Promozione è proseguito con il 17^ turno.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, il sigillo di Miatton regala i tre punti all'Atletico Cerea, vittorioso sul Lugagnano per 1 a 0. Di misura anche il Castelnuovo, che espugna il campo del Nogara per 1 a 2: aprono Corazza ed Ambrosi, poi decide la rete di Veronesi. Pareggi a reti bianche in Albaronco-Cadidavid e Audace-Isola Rizza Roverchiara, mentre la Virtus si impone sul Povegliano per 2 a 0 sull'asse Forgia e Armani. Netto successo per l'Oppeano, che batte 3 a 0 il Concordia con Manganotti, Vanzetta e Coraini; risultato analogo anche tra San Giovanni Lupatoto e Aurora Cavalponica, con Della Valle e Marastoni (doppietta) a segno per i Lupi biancorossi. Nel girone B, infine, il Trissino supera l'Alba Borgo Roma per 2 a 1 grazie al bis di Kindo, che rende inutile il provvisorio pareggio siglato da Savi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 17^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Cadidavid 0-0

Atletico Cerea - Lugagnano 1-0 | Miatton (AC)

Audace - Isola Rizza Roverchiara 0-0

Nogara - Castelnuovo DG 1-2 | Corazza (C), Ambrosi (N), Veronesi (C)

Oppeano - Concordia 3-0 | Manganotti (O), Vanzetta (O), Coraini (O)

San Giovanni Lupatoto - Aurora Cavalponica 3-0 | Della Valle (SGL), Marastoni (SGL), Marastoni (SGL)

Virtus - Povegliano Veronese 2-0 | Forgia (V), Armani (V)

GIRONE B