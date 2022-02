Promozione, risultati e marcatori delle partite della 16^ giornata di campionato

Archiviati gli incontri della 15^ giornata, il campionato di Promozione è proseguito con il 16^ turno.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, quattro i pareggi registrati. Cadidavid-Oppeano e Aurora Cavalponica-Povegliano finiscono entrambe a reti inviolate (0-0). Atletico Cerea e Albaronco si dividono la posta sul punteggio di 1 a 1: a De Beni risponde il rigore realizzato da Friggi. Un punto a testa anche per Lugagnano e Nogara, impegnate nel match terminato 2 a 2. Ad aprire le marcature per i padroni di casa è Gasparato, prima della rimonta ospite con El Haddaoui e Thompson; sul finale, però, ci pensa Bertoletti a rimandare la prima gioia biancorossa. L'Isola Rizza Roverchiara, complici tre pali e un penalty fallito, viene battuta 0 a 2 dalla Virtus, a segno con Forgia e Schults. Risultato analogo anche nella sfida Concordia-Audace, terminata con il successo dei rossoneri grazie al bis siglato da Herber e Momodu. Bella vittoria per il Castelnuovo, che supera 3 a 1 il San Giovanni Lupatoto e sale al primo posto in classifica: a decidere l'incontro Cadete, Rossi e Corazza, con Sega a finalizzare l'unico squillo della squadra di Marocchio. Nel girone B, netto ko per l'Alba Borgo Roma, affossata dal poker della Marosticense: la doppietta di Nonni, Merlo e Parise non lasciano scampo agli uomini di Meneghetti (0-4).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 16^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Atletico Cerea - Albaronco 1-1 | De Beni (A), Friggi rig. (AC)

Aurora Cavalponica - Povegliano 0-0

Cadidavid - Oppeano 0-0

Castelnuovo DG - San Giovanni Lupatoto 3-1 | Cadete (C), Rossi (C), Corazza (C), Sega (SGL)

Concordia - Audace 0-2 | Herber (A), Momodu (A)

Isola Rizza Roverchiara - Virtus 0-2 | Forgia (V), Schults (V)

Lugagnano - Nogara 2-2 | Gasparato (L), El Haddaoui (N), Thompson (N), Bertoletti (L)

GIRONE B