Promozione, risultati e marcatori delle partite della 15^ giornata di campionato

Nel girone A pareggi Audace-Cadidavid e Oppeano-Albaronco. In rimonta l'Aurora Cavalponica sull'Isola Rizza Roverchiara, successo casalingo anche per la Virtus di fronte al Concordia. Colpi esterni per Atletico Cerea su Nogara, Castelnuovo su Povegliano e Lugagnano su San Giovanni Lupatoto. Nel girone B, vittoria in trasferta anche per l'Alba Borgo Roma, che supera la formazione vicentina de Le Torri Bertesina