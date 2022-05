Promozione, risultati e marcatori delle partite della 14^ giornata di campionato

Cala il sipario del campionato di Promozione in Veneto: dopo gli incontri della 26^ giornata, il recupero della 14^ ha sancito la chiusura della stagione regolare.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, è partita la festa per il Castelnuovo, primo con un turno d'anticipo e già sicuro del salto in Eccellenza. La formazione del Garda termina il percorso vincente con una sconfitta indolore rimediata con la Virtus, arrivata seconda: finisce 1 a 2, con le firme rossoblù di Forgia e Schults a ribaltare il vantaggio locale di Bonfigli. L'Oppeano espugna il campo dell'Atletico Cerea, agganciandolo al terzo posto: 0 a 3 il tabellino finale, con Tarocco, Martin e Visentini autori del tris. Pareggio all'insegna di gol e espulsioni per Isola Rizza Roverchiara e Povegliano, che si annullano a vicenda sul 3 a 3: Ciriaci e Birlea (doppietta) i marcatori ospiti, mentre De Marco, El Alami e El Qorichy quelli per i padroni di casa. Un punto a testa anche tra Lugagnano e Audace: a Giacomazzi risponde Fracasso (1-1). Colpo esterno ad effetto per l'Aurora Cavalponica, che rifila un poker all'Albaronco grazie a Sinigaglia, Vujcic e il bis di Moro, con Bertini unico timbro dei locali (1-4). Il Cadidavid si impone 2 a 1 sul Nogara, andando a segno con De Marco e Portillo, che hanno intervallato il pareggio provvisorio siglato da Mantovanelli. Stesso risultato, ma a parti inverse, tra San Giovanni Lupatoto e Concordia: dopo una rete per parte da parte di Scarsetto e Bissoli, ci pensa Cristanini a regalare il successo alla squadra viola (1-2). In base agli ultimi verdetti maturati sul campo, ai play-out se la vedranno dunque Povegliano ed Audace. Nel girone B, anche l'Alba Borgo Roma (sconfitta 3 a 0 dal Monteviale) sarà impegnata nella doppia sfida per evitare la retrocessione: la squadra di Meneghetti è pronta a giocarsi tutto col New Marola.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per il recupero della 14^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Aurora Cavalponica 1-4 | Sinigaglia (AC), Vujcic (AC), Bertini (A), Moro (AC), Moro (AC)

Atletico Cerea - Oppeano 0-3 | Tarocco (O), Martin (O), Visentini (O)

Cadidavid - Nogara 2-1 | De Marco (C), Mantovanelli (N), Portillo (C)

Castelnuovo DG - Virtus 1-2 | Bonfigli (C), Forgia (V), Schults (V)

Isola Rizza Roverchiara - Povegliano Veronese 3-3 | Ciriaci (P), De Marco (IRR), Birlea (P), El Alami (IRR), El Qorichy (IRR), Brilea (P)

Lugagnano - Audace 1-1 | Giacomazzi (L), Fracasso (A)

San Giovanni Lupatoto - Concordia 1-2 | Scarsetto (C), Bissoli (SGL), Cristanini (C)

GIRONE B