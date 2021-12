Promozione, risultati e marcatori delle partite della 12^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri dell'undicesima giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del dodicesimo turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, l'Audace si impone di misura sull'Atletico Cerea. 2 a 1 il tabellino finale, con Fracasso ad aprire la gara, Ravelli a pareggiare e Momodu A. a regalare i tre punti alla formazione rossonera. Risultato analogo tra Isola Rizza Roverchiara e Albaronco, con i padroni di casa bravi ad imporsi in rimonta dopo il vantaggio ospite firmato da Bertini: a ribaltare la gara il rigore di Pasquali e il sigillo definitivo di El Qorichy Y.. Colpo esterno per il Castelnuovo, che espugna 0 a 2 il campo dell'Aurora Cavalponica, andando a segno Biasi e Corazza. Vittoria in trasferta anche per il Cadidavid, avanti 0 a 1 sul San Giovanni Lupatoto grazie al gol partita firmato Cestaro. La spunta fuori casa pure il Concordia, che con Otoo e Cristanini non lascia scampo al Povegliano, in rete con Cristanini. Ottocento salva il Nogara, che ottiene un pareggio per 1 a 1 in extremis con l'Oppeano, a cui resta solo l'illusione dei tre punti data da Pauletto. La Polisportiva Virtus, infine, ringrazia Schults, che con una tripletta decide il successo per 3 a 2 sul Lugagnano, costretto ad arrendersi agli avversari nonostante i timbri di Zanoni e Bertoletti. Nel girone B, d'altra parte, è una x per l'Alba Borgo Roma, che fa 1 a 1 nella sfida esterna col Sitland Rivereel: a Lunardi M. risponde Savi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 12^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Audace - Atletico Cerea 2-1 | Fracasso (AU), Ravelli (AT), Momodu A. (AU)

Aurora Cavalponica - Castelnuovo DG 0-2 | Biasi (C), Corazza (C)

Isola Rizza Roverchiara - Albaronco 2-1 | Bertini (A), Pasquali rig. (IRR), El Qorichy Y. (IRR)

Nogara - Oppeano 1-1 | Pauletto (O), Ottocento (N)

Povegliano Veronese - Concordia 1-2 | Otoo (C), Cristanini (C), Venturelli (P)

San Giovanni Lupatoto - Cadidavid 0-1 | Cestaro (C)

Virtus - Lugagnano 3-2 | Schults (V), Zanoni (L), Schults (V), Bertoletti (L), Schults (V)

GIRONE B