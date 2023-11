Promozione, risultati e marcatori della 9^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri dell'ottava giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del nono turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, prosegue la propria marcia al vertice l'Oppeano, che liquida il Bevilacqua grazie al tris firmato Bonini, Beghin e Cappelletti, subendo il solo acuto di Bara (3-1). Vittoria interna anche per la Belfiorese, che esulta allo scadere grazie a Turrini (1-0), seguita dai successi esterni per il Cologna Veneta sul San Giovanni Lupatoto, anche qui in pieno recupero (2-3), e del Pedemonte sul Merlara (1-2). Chiudono la carrellata ben quattro pareggi: sono quelli in Atletico Cerea-Pescantina Settimo (1-1), Baldo Junior Team-Virtus (1-1), Castelnuovo-Team Santa Lucia (2-2) e Pastrengo-Albaredoronco (0-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 9^ giornata di Promozione:

GIRONE A