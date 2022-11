Promozione, risultati e marcatori della 9^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 8^ giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del 9^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, prima caduta per la capolista Mozzecane, superata di misura dal Team Santa Lucia Golosine, a cui basta il sigillo di Nardi (1-0). Risultato analogo tra Cadidavid e Oppeano, con i biancorossi ko per la quinta volta in campionato sotto il colpo mortale biancoblù rifilato dal giovane Guadagnini (1-0). Audace corsara sul campo dell'AlbaredoRonco, dove conquista tre punti grazie alla rete di Burato (0-1), mentre pareggiano 1 a 1 Isola Rizza Roverchiara e Virtus: al vantaggio ospite di Callino ha risposto Afyf su calcio di rigore. Un punto a testa anche tra Lugagnano e Cologna Veneta, con Chesini e Zanetti a firmare la rimonta locale dopo l'uno-due di apertura siglato da Braggio e Borgatti (2-2). L'Atletico Cerea batte agevolmente la Pro Sambonifacese, andando a segno con Cortese e Boscaro (2-0); la doppietta di Marastoni e il timbro di Carpene, invece, regalano il successo al San Giovanni Lupatoto, che si impone 2 a 3 sul Pedemonte, in gol con Guerra e Padovani.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 9^ giornata di Promozione: