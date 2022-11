Promozione, risultati e marcatori della 8^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 7^ giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del 8^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, l'Isola Rizza Roverchiara espugna il campo dell'Audace grazie al sigillo di Birlea (0-1), così come al Mozzecane basta il lampo di Lavarini per superare il Pedemonte. Miatton e Rampo regalano i tre punti all'Atletico Cerea, vittorioso 0 a 2 in casa del Cologna Veneta, mentre il San Giovanni Lupatoto rifila un poker in rimonta al Lugagnano (4-1) grazie al duplice bis Marastoni-Bezzetto. Di misura il Team Santa Lucia Golosine sull'Oppeano (2-3), ugualmente all'Albaronco sulla Pro Sambonifacese (0-1). Chiude il cerchio il successo della Virtus sul Cadidavid, giunto per merito del tris siglato da Eller, Armani e Brizzi (3-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 8^ giornata di Promozione: