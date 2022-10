Promozione, risultati e marcatori della 6^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 5^ giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del 6^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, prosegue il momento d'oro del neoretrocesso Mozzecane, che sbaraglia 4 a 0 l'Oppeano e si conferma così al comando: Filippini, Magro, Brito e Rodighieri i marcatori del match. Pareggio ricco di reti tra Isola Rizza Roverchiara e Cadidavid, che si dividono la posta in palio sul punteggio di 3 a 3: Afyf, Peroni e Pellegrini da una parte, Testini e Minini (doppietta, di cui un gol su rigore) dall'altra. Situazione opposta per Cologna Veneta e Pedemonte, che pareggiano senza squilli e a porte inviolate (0-0). La Pro Sambonifacese centra la prima vittoria in campionato, superando di misura il Lugagnano grazie alle firme di Portinari e Battocchia, a rendere vano il timbro di Montresor. Di una sola lunghezza anche il successo esterno dell'AlbaredoRonco ai danni della Virtus, a segno con Brizzi: Tarullo e Bari regalano i tre punti agli ospiti (1-2). Vincono entrambe, infine, per 3 a 1 Audace e Team Santa Lucia Golosine, che hanno la meglio rispettivamente su Audace e San Giovanni Lupatoto.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 6^ giornata di Promozione:

GIRONE A