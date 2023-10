Promozione, risultati e marcatori della 6^ giornata di campionato

Nel girone A successi interni per Audace, Pedemonte e Virtus, pareggi in Belfiorese-Baldo Junior Team, Team Santa Lucia-Bevilacqua e Pescantina Settimo-Merlara. Vittorie in trasferta per Castelnuovo e Oppeano