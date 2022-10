Promozione, risultati e marcatori della 4^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della terza giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del terzo turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, colpo Cologna con l'Oppeano, che vince 3 a 0 grazie alle firme di Braggio, Fontana e Marostica. Successi esterni per il Pedemonte, avanti 1 a 2 sull'Audace sul doppio vantaggio di Rainero e Rizzi, e per il Mozzecane, che si è imposto 1 a 3 sul San Giovanni Lupatoto con il tris calato da Parol (doppietta) e Lavarini. Pareggi a reti inviolate in Isola Rizza Roverchiara-Atletico Cerea e Pro Sambonifacese-Team Santa Lucia Golosine, entrambe terminate 0 a 0, mentre è un gol per parte in AlbaredoRonco-Cadidavid (1-1): a Tarullo ha risposto Menini. Il Lugagnano, infine, esce trionfante dalla trasferta sul campo della Virtus, battendola con uno 0 a 2 frutto delle reti di Danieli e Giacomazzi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 4^ giornata di Promozione:

GIRONE A