Promozione, risultati e marcatori della 26^ giornata di campionato

Cala il sipario del campionato di Promozione in Veneto: dopo gli incontri della 25^ giornata, il 26^ turno ha sancito la chiusura della stagione regolare.

Nel girone A, composto da formazioni veronesi, è partita la festa per il Mozzecane, primo in classifica e promosso direttamente in Eccellenza. La formazione rossoblù termina il percorso vincente con una vittoria interna ai danni dell'Albaredoronco, andando a segno con la doppietta di Brito Dos Santos (2-0). L'Oppeano viene invece sconfitto in casa dall'Atletico Cerea, e ora se la vedrà ai playoff in gara secca con il Team Santa Lucia Golosine, avanti 2 a 1 col Lugagnano. Lo stesso Lugagnano, invece, si giocherà la permanenza in categoria ai playout con il Pedemonte, che ha chiuso con un successo sul retrocesso Cadidavid (2-0). Lo seguiranno in Prima Categoria l'Isola Rizza Roverchiara, avanti 0 a 1 sul San Giovanni Lupatoto, e la Pro Sambonifacese, battuta con un tris dall'Audace (0-3). Chiude la serie il colpo esterno della Virtus sul già salvo Cologna Veneta, che incassa un poker indolore (1-4).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 26^ giornata di Promozione:

GIRONE A