Promozione, risultati e marcatori delle partite della 2^ giornata di campionato

Dopo aver inaugurato il campionato lo scorso weekend, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo per il secondo turno di campionato.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, si è ripetuto quanto accaduto in avvio di competizione, ovvero tante vittorie di misura. Si parte infatti con l'1 a 0 di Albaronco-Oppeano, match in cui a trionfare sono stati i primi grazie al sigillo di Arma nel corso della ripresa. Stesso risultato anche tra Atletico Cerea e Nogara: al Piccolo Toro basta il gol di Miatton per portare a casa i tre punti. Successo esterno per l'Audace di mister Biroli, che espugna il campo di Cadidavid per 3 a 2. Per gli ospiti a segno Burato, Ballini e Pia, inutili le reti di Burato e Menini su rigore. Il Castelnuovo si impone tra le mura amiche sul Povegliano del tecnico Taccardi: 2 a 1 il tabellino finale targato Piger e Cadete su rigore, accorciato poi a tempo scaduto da Birlea. Tris per l'Aurora Cavalponica, che nella trasferta con l'Isola Rizza Roverchiara conquista un 3 a 1 importante: sugli scudi Sinigaglia con una doppietta, accompagnato dalla firma di Fantini; il tutto arrivato dopo il vantaggio iniziale di Peroni. Nel girone B, la solitaria Alba Borgo Roma pareggia 3 a 3 la sfida con Le Torri Bertesina: Savi, Castelli e Drria i marcatori giallorossi.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 2^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Albaronco - Oppeano 1-0 | Arma (A)

Atletico Città di Cerea - Nogara Calcio 1-0 | Miatton (ACC)

Cadidavid - Audace Calcio 2-3 | Burato (A), Avesani (C), Ballini (A), Pia (A), Menini rig. (C)

Castelnuovo DG - Povegliano Veronese 2-1 | Piger (C), Cadete rig. (C), Birlea (P)

Isola Rizza Roverchiara - Aurora Cavalponica 1-3 | Peroni (I), Fantini (A), Sinigaglia (A), Sinigaglia (A)

PGS Concordia - Virtus 0-0

Lugagnano - San Giovanni Lupatoto 4-3 | Garzetta (SG), Bertoletti (L), Marastoni (SG), Zanoni (L), Lipizer (L), Danieli (L), Corra (SG)

GIRONE B