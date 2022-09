Promozione, risultati e marcatori della 2^ giornata di campionato

Dopo aver inaugurato il campionato lo scorso weekend, le squadre di Promozione sono scese di nuovo in campo per il secondo turno.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, l'Atletico Cerea sbaraglia il Pedemonte con un potente 5 a 2, frutto dei gol realizzati da Miatton (doppietta), Rossetti, Pizzocoli e Lucchiari (di Cristanelli e Rizzi le reti ospiti). Pari a porte inviolate tra AlbaredoRonco e Team Santa Lucia Golosine (0-0), mentre l'Oppeano si aggiudica per 0 a 2 la sfida esterna valida come derby contro l'Isola Rizza Roverchiara, andando a segno con Badia e Manganotti. All'Audace basta Facchinetti per superare il San Giovanni Lupatoto (1-0), mentre il Cadidavid batte il Lugagnano sempre di una lunghezza, ma per 3 a 2: Testini, Menini e Dosso vanificano i due gol realizzati da Turelli. Colpo del Cologna Veneta, che conquista uno 0 a 3 sul campo della Pro Sambonifacese grazie al tris firmato dal bis di Borgatti e dal sigillo di Braggio. Chiudono infine Virtus e Mozzecane, che si dividono la posta nell'1 a 1 definitivo: ad Armani risponde Britos.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 2^ giornata di Promozione:

GIRONE A