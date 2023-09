Promozione, risultati e marcatori della 2^ giornata di campionato

Dopo aver inaugurato il campionato lo scorso weekend, le squadre di Promozione sono scese di nuovo in campo per il secondo turno.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, successo casalingo dell'Audace, vittorioso di misura contro il Team Santa Lucia Golosine (2-1). Stesso tabellino anche nella sfida tra la matricola Baldo Junior Team e il quotato Oppeano (2-1), mentre la Belfiorese ne aggiunge due e fa poker contro l'Atletico Cerea (4-1), grazie anche alla tripletta di Soave. Al Pescantina Settimo basta il sigillo di Parol per battere il Castelnuovo (1-0); discorso diverso per il San Giovanni Lupatoto, che cade sul proprio campo per mano dell'Albaredoronco, avanti con un tris (1-3). Pareggi, infine, in Cologna Veneta-Bevilacqua e Merlara-Pastrengo (entrambe 1-1), e Pedemonte-Virtus (2-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 2^ giornata di Promozione:

GIRONE A