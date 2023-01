Promozione, risultati e marcatori della 15^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 14^ giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del 15^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, il Mozzecane riacciuffa allo scadere la Virtus con Parol, dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio con Armani (1-1). Il Team Santa Lucia supera l'Albaredoronco con il più classico gol dell'ex, quello del subentrato Fiorini, che basta ai padroni di casa per portare a casa i tre punti (1-0). Grandi emozioni per il derby tra Oppeano e Isola Rizza Roverchiara, vinto 4 a 1 dai biancorossi, che avevano già archiviato la pratica nel primo tempo: le doppiette di Boseggia ed El Qorichy (con una rete ciascuno su rigore), intervallate dal solo centro di Afyf dagli undici metri regalano una vittoria di spessore per i locali. 0 a 0 e porte inviolate, d'altra parte, tra Pedemonte e Atletico Cerea. Successo in rimonta e in zona Cesarini per il San Giovanni Lupatoto, che ribalta l'Audace andando a segno nel recupero con Marastoni e Bertol (su penalty). Epilogo positivo anche per Cologna Veneta, avanti 2 a 0 sulla Pro Sambonifacese con Paiolo e Dal Bosco, e Lugagnano, forte del doppio vantaggio siglato con Micheletti e Oboe, che ha vanificato la marcatura di Mileto per il Cadidavid (2-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 15^ giornata di Promozione:

GIRONE A