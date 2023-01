Promozione, risultati e marcatori della 14^ giornata di campionato

Primo impegno ufficiale del 2023: dopo aver disputato gli incontri validi per la 13^ giornata prima della sosta natalizia, le squadre di Promozione hanno ripreso il proprio cammino in occasione del 14^ turno di campionato, il primo di ritorno.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, si parte con i pareggi a porte inviolate in Albaredoronco-Pedemonte e Virtus-Oppeano. Finisce con un punto a testa anche la sfida tra Cadidavid e Cologna Veneta, con Dosso a rispondere a Moro (1-1). L'Atletico Cerea supera 2 a 0 il Lugagnano grazie alle reti di Miatton e Cortese, mentre il Mozzecane su impone sul campo dell'Audace per merito del sigillo di Brito (0-1). Trasferte vincenti, infine, per Team Santa Lucia e San Giovanni Lupatoto, che rifilano entrambe un tris rispettivamente a Isola Rizza Roverchiara e Pro Sambonifacese (0-3).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 14^ giornata di Promozione:

GIRONE A