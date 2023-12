Promozione, risultati e marcatori della 13^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 12^ giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del 13^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, non frena la propria corsa l'Oppeano, che rifila un tris al Pastrengo con la doppietta di Boseggia e il timbro di Bonini (3-0). Tris, ma in trasferta, anche per l'Albaredoronco, sotto sul gol di Ceschi, ma poi corsaro con Centomo, per due volte, e Badia (1-3). Colpi esterni anche per l'Atletico Cerea sul campo del Castelnuovo (0-1), e la Virtus su quello del San Giovanni Lupatoto (0-1). Alla Belfiorese basta Plamadeala per superare il Team Santa Lucia Golosine (1-0), mentre l'Audace si aggudica la sfida con il Pescantina grazie alle firme di Herber e Brizzi (2-0). Pari a reti bianche tra Cologna Veneta e Pedemonte (0-0) e cinquina, infine, del Merlara ai danni del Bevilacqua, a segno solamente con Pavan (5-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 13^ giornata di Promozione:

GIRONE A