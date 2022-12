Promozione, risultati e marcatori della 12^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 11^ giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del 12^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, il Mozzecane prosegue la propria marcia, battendo 2 a 1 l'Isola Rizza Roverchiara grazie al bis siglato da Rodighieri e Brito, solamente sporcato dalla rete ospite di Birla. L'Audace agguanta il Cologna allo scadere, pareggiando 1 a 1 con Saorìn dopo il vantaggio siglato da Dal Lago. Zanoni prima e Perozzi poi (dal dischetto) regalano la vittoria esterna al Lugagnano, che espugna così 0 a 2 il campo del Pedemonte. Pareggio a porte inviolate tra Oppeano e AlbaredoRonco, mentre San Giovanni Lupatoto e Virtus si dividono la posta in palio con un gol per parte: a Marastoni replica Armani (1-1). Il decisivo rigore di Menini indirizza la sfida in favore degli ospiti tra Pro Sambonifacese e Cadidavid (0-1) e, per concludere, il Team Santa Lucia rifila un sonoro poker all'Atletico Cerea, andando a segno con Facci, Locatelli e Raimo (doppietta) nel 4 a 0 definitivo.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 12^ giornata di Promozione: