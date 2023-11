Promozione, risultati e marcatori della 10^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della nona giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del decimo turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, prosegue il momento magico per l'Oppeano, che mantiene saldo il comando grazie alla vittoria di misura sul campo del Team Santa Lucia, maturata per merito del sigillo di Boseggia (O). Pareggi a porte inviolate in Bevilacqua-Pastrengo e Virtus-Castelnuovo (entrambe 0-0), mentre in Albaredoronco-Atletico Cerea ad Antonioli replica Khalkhal (1-1). All'Audace basta la zampata di Leoni per superare il Merlara (1-0), così come al San Giovanni Lupatoto è sufficiente il rigore di Garzetta per trovare il primo successo della stagione a Pescantina (0-1). Tre punti a domicilio anche per il Baldo Junior Team, avanti 1 a 3 sul Pedemonte grazie al tris calato da Porcelli (doppietta e autogol iniziale di Zantedeschi viziato da un suo tiro, con Rizzi ad accorciare le distanze per i padroni di casa), e Belfiorese, che firma il colpaccio con il Cologna in virtù della doppietta di Plamadeala, resa meno dolorosa dal timbro di Dal Lago (1-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 10^ giornata di Promozione:

GIRONE A