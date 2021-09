Promozione, risultati e marcatori delle partite della 1^ giornata di campionato

Nel girone A vittorie a porta inviolata per Atletico Cerea, Cadidavid e Aurora Cavalponica. Lugagnano di misura sull'Audace, così come Castelnuovo sulla Virtus e Isola Rizza Roverchiara sul Povegliano. Pareggiano Concordia e San Giovanni Lupatoto. Sconfitta per l'Alba Borgo Roma nel girone B

Sono ufficialmente iniziati i campionati dei dilettanti.

Nel girone A di Promozione, composto da formazioni veronesi, l'avvio è stato segnato da diversi successi ottenuti di misura. Audace-Lugagnano, ad esempio, è finita 3 a 2 per gli ospiti: apre le danze Giacomazzi, seguito dal pari provvisorio di Burato. Un uno-due micidiale di Zanoni porta al tris la formazione di mister Santelli, che riesce a così a vincere nonostante il seguente rigore realizzato di Herber. All'Aurora Cavalponica basta il penalty di Vujcic per ottenere bottino pieno contro l'Albaronco. Il Cadidavid espugna il campo del Nogara siglando uno 0 a 2 che porta le firme di Milito e Menini. Cade rovinosamente in casa l'Oppeano, superato 3 a 0 dall'Atletico Cerea, in gol con Pizzocoli, Miatton e Parol. Povegliano-Isola RIzza Roverchiara e Virtus-Castelnuovo si decidono con un solo gol: nella prima gara sono El Qorichy Y. e Peroni a regalare i tre punti, mentre nella seconda Rossi e Bonfigli. L'unico pareggio avviene tra San Giovanni Lupatoto e Concordia, che con Raimo su rigore e Recchia si dividono la posta in palio. Nel girone B, la solitaria Alba Borgo Roma viene battuta 2 a 1 sul campo del Monteviale: al vantaggio di Savi, rispondono Maiova e Erba.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 1^ giornata di Promozione:

GIRONE A

Audace - Lugagnano 2-3 | Giacomazzi (L), Burato (A), Zanoni (L), Zanoni (L), Herber rig. (A)

Aurora Cavalponica - Albaronco 1-0 | Vujcic rig. (AC)

Nogara - Cadidavid 0-2 | Milito (C), Menini (C)

Oppeano - Atletico Città di Cerea 0-3 | Pizzocoli (ACC), Miatton (ACC), Parol (ACC)

Povegliano - Isola Rizza Roverchiara 1-2 | El Qorichy Y. (IRR), Peroni (IRR), Cristanini (P)

San Giovanni Lupatoto - PGS Concordia 1-1 | Raimo rig. (SGL), Recchia (C)

Virtus - Castelnuovo DG 1-2 | Rossi (C), Schults rig. (V), Bonfigli (C)

GIRONE B