Promozione, risultati e marcatori della 1^ giornata di campionato

È ufficialmente iniziato il campionato di Promozione.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, l'avvio è caratterizzato da pochi gol: solo 12 reti nelle sette partite disputate. Cinque le vittorie casalinghe, due i pareggi e nessun blitz esterno. Il Mozzecane si impone 1 a 0 sull'Audace grazie al sigillo di Lavarini, così come il Cologna sul Cadidavid per merito dell'incornata di Moro. Risultato analogo anche per il Pedemonte, vittorioso con l'AlbaredoRonco con la firma di Ceradini, mentre quello del San Giovanni Lupatoto sulla Pro Sambonifacese risulta l'unico con più di un gol di scarto (2 a 0 con reti di Meggiorini e Carpene). Entrambi pareggi per 1 a 1, infine, in Lugagnano-Atletico Cerea e Team Santa Lucia Golosine-Isola Rizza Roverchiara.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 1^ giornata di Promozione:

GIRONE A