Promozione, risultati e marcatori della 1^ giornata di campionato

È ufficialmente iniziato il campionato di Promozione.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, successo esterno del Cologna Veneta, vittorioso di misura sul campo dell'Albaredoronco (1-2). Colpo in trasferta anche per il Baldo Junior Team, con match-winner Armani (0-1), così come per la Belfiorese sul Pastrengo, che si aggiudica i tre punti grazie al sigillo di Nordera (0-1). D'altra parte, sorridono in casa l'Atletico Cerea, avanti 2 a 0 sul San Giovanni Lupatoto, e Team Santa Lucia, che si è imposto con un 3 a 1 sul Pedemonte. Tris di pareggi, infine, in Virtus-Pescantina Settimo, a porte inviolate (0-0), Bevilacqua-Audace (1-1) e Oppeano-Merlara (2-2).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 1^ giornata di Promozione:

GIRONE A