Promozione, il programma dei playout di andata

Rimangono ancora pochi verdetti da definire prima della chiusura della stagione calcistica 2021/22.

Per riassumere quanto già sancito per le formazioni veronesi, nel girone A di Eccellenza il Villafranca ha trionfato nel triangolare che è valso l'accesso alla Serie D, mentre sono retrocesse Mozzecane e Team Santa Lucia, con il Cologna Veneta ad aggiungersi dopo essere uscito sconfitto dalla duplice sfida disputata con lo Schio. Ancora in gara è rimasta solo la formazione vicentina del Montecchio Maggiore, impegnata negli spareggi nazionali.

Domani, domenica 29 maggio, si giocheranno le partite di andata dei play-out di Promozione, oltre che di quelle di Prima e Seconda Categoria. Nel girone A, dunque, sarà battaglia tra Povegliano e Audace; nel girone B, invece, l'Alba Borgo Roma se la vedrà con il New Marola. Il meccanismo è semplice: si salva la squadra che segna di più tra andata e ritorno (i gol in trasferta NON valgono "doppio"). In caso di parità di reti al termine delle due sfide, si andrà ai tempi supplementari: se dovesse mantenersi la situazione in equilibrio fino al 120', si salverebbe la meglio classificata in campionato, mentre l'altra retrocederebbe. Va precisato, infine, che il match di andata si gioca sul campo della squadra peggio classificata.

Questo il riepilogo degli incontri in programma per i play-out di andata di Promozione:

GIRONE A

DOMENICA 29 MAGGIO, ore 16.30: Povegliano Veronese – Audace Calcio | Campo Povegliano Veronese (VR) Comunale "1" Piazza San Rocco

GIRONE B