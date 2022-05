Promozione, il programma delle partite della 14^ giornata di campionato

Appuntamento conclusivo del campionato di Promozione in Veneto.

Dopo aver disputato la 26esima giornata, tante squadre veronesi scenderanno per l'ultima volta in campo, soprattutto nel girone A, composto da 14 formazioni della provincia. Unica compagine locale assegnata al girone B è l'Alba Borgo Roma,impegnata nel match casalingo contro il Monteviale. Attenzione all'orario d'inizio: con l'arrivo del mese di maggio, le gare prenderanno il via un'ora dopo, per cui alle 16.30 e non più alle 15.30.

Questo il riepilogo delle gare in programma per il recupero della 14^ giornata di campionato:

GIRONE A

DOMENICA 15 MAGGIO, ore 16.30: Albaronco - Aurora Cavalponica

DOMENICA 15 MAGGIO, ore 16.30: Atletico Cerea - Oppeano

DOMENICA 15 MAGGIO, ore 16.30: Cadidavid - Nogara

DOMENICA 15 MAGGIO, ore 16.30: Castelnuovo DG - Virtus

DOMENICA 15 MAGGIO, ore 16.30: Isola Rizza Roverchiara - Povegliano Veronese

DOMENICA 15 MAGGIO, ore 16.30: Lugagnano - Audace

DOMENICA 15 MAGGIO, ore 16.30: San Giovanni Lupatoto - Concordia

GIRONE B