Promozione, il programma delle partite della 1^ giornata di campionato

Nel girone A l'Oppeano ospita l'Atletico Cerea, l'Aurora Cavalponica attende l'Albaronco. Concordia in trasferta col San Giovanni Lupatoto, così come il Castelnuovo con la Virtus. Primo incontro fuori casa anche per l'Alba Borgo Roma, unica squadra veronese del girone B