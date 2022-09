Promozione, il Giudice Sportivo decreta sconfitta a tavolino per il Santa Lucia Golosine

Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo dell'Isola Rizza Roverchiara dopo la gara contro il Santa Lucia Golosine, valida per la prima giornata del campionato di Promozione, poiché quest'ultima ha impiegato irregolarmente il giocatore Francesco Ambrosio, dato che era squalificato.

La versione sostenuta dal Team è quella che il giovane della rosa Juniores Elite non sarebbe stato convocato nella partita disputata il 17 settembre contro il Sovizzo, scontando così il turno di stop. Non offrendone la prova, tuttavia, il verdetto maturato sul campo, con un pareggio per 1 a 1, si è trasformato così in un 3 a 0 a tavolino in favore dei biancazzurri, con punto di penalità alla squadra biancoblù e ammenda di 60 euro alla società. Contestualmente, è stata comminata l'inibizione fino al 10 ottobre per il dirigente accompagnatore Luca Angelico.

Dal comunicato ufficiale si legge: «La società Isola Rizza Roverchiara ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara, disputata il 18.9.2022 contro la società Team S. Lucia Golosine, lamentando l'irregolare posizione del giocatore Ambrosio Francesco, che non avrebbe scontato la squalifica inflittagli con C.U. n. 104 del 18.5.2022. Sostiene l'assunto con adeguati mezzi di prova. La società reclamata eccepisce che il giocatore, compreso nella rosa Juniores, non sarebbe stato convocato nella gara, disputata il 17 settembre contro la società Sovizzo, così scontando la squalifica. Tuttavia non offre la prova, di cui era onerata, dell'appartenenza alla rosa Juniores né del non impiego nella gara del 17, per cui le allegazioni non possono trovare ingresso».