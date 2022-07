Buon primo test per l'Hellas: col Primiero finisce 9-0

Si è conclusa con il punteggio di 9-0 la prima amichevole ufficiale dell'Hellas Verona in ritiro: contro la formazione dilettante locale, l'US Primiero, sono andati in rete Piccoli con un poker, Sulemana con una doppietta, poi Faraoni, Djuric ed infine l'autogol di Maccagnan a completare il tabellino.

Da segnalare che per la prima uscita stagionale della squadra di Cioffi, al campo intercomunale di Mezzano, sono accorsi più di 700 tifosi scaligeri (capienza 800 posti).

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights del test match:

HELLAS VERONA-US PRIMIERO 9-0

Reti: 19', 34', 37' pt e 4' st Piccoli, 30' pt Faraoni, 6' st e 41' st Sulemana, 10' st aut. Maccagnan, 19' st Djuric

HELLAS VERONA: Berardi (da 1' st Chiesa), Rüegg, Amione (da 1' st Ceccherini), Faraoni (da 1' st Terracciano), Lazovic (da 1' st Retsos), Tameze (da 1' st Ilic), Cetin (da 1' st Dawidowicz - da 11' st Bragantini), Piccoli, Günter (da 1' st Magnani), Sulemana, Bragantini (da 1' st Djuric)

A disposizione: Boseggia

Allenatore: Gabriele Cioffi

US PRIMIERO (1 tempo): Campigotto M., Pradel, Iagher A., Corona, Bagosi, Campigotto L., Korri, Boffa (da 29' pt Bettega), Iagher L., Nicoletto, Debertolis

Allenatore: Ernestino Zugliani

US PRIMIERO (2 tempo): Saclet, Brunet, Maccagnan, Iagher S., Iagher M., Bernardin, Bettega, Brandstetter, Gobber, Doff Sota, Bettega (da 11' st Tavernaro)

Allenatore: Ernestino Zugliani

Arbitro: Sajmir Kumara (Sez. AIA di Verona)

Assistenti: Matteo Paggiola (Sez. AIA di Legnago), Paolo Tomasi (Sez. AIA di Schio)