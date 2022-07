Presentata la Virtus Verona: tra conferme e nuovi arrivi, obiettivo play-off

Come ormai da tradizione, si è tenuta allo Sporting Hotel San Felice di Illasi la presentazione della nuova Virtus Verona 2022/2023.

La compagine di Borgo Venezia, guidata dal presidente allenatore Luigi Fresco, parteciperà al campionato di Serie C per il quinto anno di fila. La rosa della Prima Squadra è ancora in cantiere, ma qualche arrivo è già ufficiale: il difensore centrale classe 2000 Marco Ruggero, l'attaccante 1999 Ismet Sinani, il giovane centrocampista 2003 Gianmarco Begheldo, oltre al nuovo vice allenatore ed ex tecnico di Ambrosiana e Caldiero Tommaso Chiecchi. Anche se manca ancora l'annuncio, sembrerebbe essere tutto fatto per l'ingaggio dell'esperto centravanti ex Hellas Verona e Legnago Juanito Gomez, che ritroverà dunque il "vecchio" compagno gialloblù Emil Halfredsson, il cui rinnovo è ai dettagli. Discorso analogo per Matteo Casarotto, gioiellino del Montecchio, in luce nell'ultima stagione in Eccellenza con 42 gol che hanno trascinato i vicentini in Serie D.

Dopo la sconfitta di misura contro l'Hellas nella prima amichevole stagionale, la preparazione dei rossoblù continuerà al "Mazzola" in vista del secondo test stagionale con la Spal, previsto mercoledì 20 luglio a Mezzana (Val di Sole).

Questa l'attuale rosa della Virtus Verona 2022/2023:

Portieri: Alessandro Giacomel (1998) e Sheikh Sibi (1998)

Alessandro Giacomel (1998) e Sheikh Sibi (1998) Difensori: Stefano Cella (2001), Manuel Daffara (1989), Carlo Faedo 1999, Gianni Manfrin (1993), Francesco Mazzolo (2001), Luca Munaretti (2002), Filippo Pellacani (1998), Antonio Pinto (2001), Marco Ruggero (2000)

Stefano Cella (2001), Manuel Daffara (1989), Carlo Faedo 1999, Gianni Manfrin (1993), Francesco Mazzolo (2001), Luca Munaretti (2002), Filippo Pellacani (1998), Antonio Pinto (2001), Marco Ruggero (2000) Centrocampisti: Gianmarco Begheldo (2003), Marco Amadio (1999), Lorenzo Lonardi (1999), Mattia Santi (2003), Filippo Tronchin (2002), Mattia Turra (2002), Filippo Vesentini (2002), Emil Halfredsson (1984)

Gianmarco Begheldo (2003), Marco Amadio (1999), Lorenzo Lonardi (1999), Mattia Santi (2003), Filippo Tronchin (2002), Mattia Turra (2002), Filippo Vesentini (2002), Emil Halfredsson (1984) Attaccanti: Matteo Casarotto (1998), Domenico Danti (1989), Juan Ignacio Gomez (1985), Edoardo Priore (2002), Ismet Sinani (1999)

Aggregati alla Prima Squadra rossoblù: Mattia Antolini, Nicolò Bagatti, Steve Donfack, Tommaso Ferrarese, Pedro Ferrari, Alvise Gherardi, Alessandro Leggero, Michael Voltan e Pietro Orlandi.

Di seguito, invece, lo staff tecnico della Virtus Verona 2022/2023: