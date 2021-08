Premio Cesarini 2021, vince Lasagna per il gol al 98'. Riconoscimento anche a D'Amico

Riconoscimenti in casa Hellas Verona: il centravanti Kevin Lasagna e il d.s. Tony D'Amico hanno ricevuto il "Premio Renato Cesarini".

Il premio, giunto alla sua sesta edizione, è intitolato alla memoria di Renato Cesarini, ex calciatore e allenatore italiano con cittadinanza argentina, ed è nato da un'idea del manager sportivo Floriano Bini. É assegnato ogni anno tramite la votazione di una giuria composta in maggioranza da giornalisti di testate nazionali, e viene attribuito innanzitutto al calciatore che, nell'ultima stagione, ha segnato la rete più “in extremis” del campionato di Serie A. In questo caso si tratta di Kevin Lasagna, che ha primeggiato in classifica siglando una rete al 98° minuto in Cagliari-Verona. Il match, giocato ad aprile, era terminato 2 a 0 a favore dei gialloblù, con il primo gol firmato da Antonin Barak.

A Tony D'Amico, invece, è stato attribuito un riconoscimento in qualità di Direttore Sportivo fra i più emergenti del panorama calcistico italiano. Tra i suoi meriti, chiaramente, quello di aver allestito una rosa competitiva nell'ultimo biennio targato Ivan Juric.

Premiati anche il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, il d.s. dell'Atalanta, Giovanni Sartori, gli allenatori Fabrizio Castori (Salernitana) e Andrea Sottil (Ascoli), oltre al Presidente della F.I.G.C., Gabriele Gravina, per l’ottimo lavoro svolto e per aver contribuito a riportare la Nazionale italiana ai vertici del calcio europeo.