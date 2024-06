Alessandro Pontarollo nuovo allenatore del ChievoVerona

Il ChievoVerona ha affidato la panchina della squadra che disputerà il prossimo campionato di Serie D ad Alessandro Pontarollo.

Nato il 5 aprile 1980 a Bassano del Grappa, il 44enne Alessandro Pontarollo è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui ha debuttato in prima squadra nel 1999 in Serie B. Da giocatore ha militato tra i professionisti nel Lumezzane, Triestina, Pro Sesto, Monza, Ivrea, Sambonifacese, Pro Vercelli e Legnano. Appese le scarpe al chiodo, nel 2015 ha intrapreso la carriera da allenatore nel Valbrenta, ottenendo la promozione in Eccellenza. Successivamente guida, sempre in Eccellenza, il San Giorgio Sedico con cui conquista il primo posto in campionato e la promozione in Serie D. Dopo l’esperienza al Campodarsego, nell’agosto 2023 approda al Bassano, dove aveva già allenato nel 2021/22 in Eccellenza. L’anno scorso si è reso protagonista di una grande stagione di Serie D raggiungendo da neopromosso la finale dei playoff.

La presentazione del nuovo mister del Chievo sarà domani pomeriggio alle 16 nella sede di Via Torricelli 37 a Verona.