Poker Clivense, Allegretti: «Corsa e impegno la nostra forza per infiammare il pubblico. Pellissier? Deciderà lui quando giocare»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo la vittoria sul Soave, nel match valido per la quinta giornata del campionato di Terza Categoria.

Sul campo dello stadio Olivieri, in via Sogare, la squadra ha ottenuto un altro risultato positivo, ovvero 2 a 0, centrando il quarto successo su quattro. A segno nella ripresa, per la formazione scaligera, El Hatimi e il solito Inzerauto.

«Gara a due volti? Come la settimana scorsa abbiamo iniziato con un atteggiamento troppo rinunciatario. Troppo spesso aspettavamo ad attaccarli, nel secondo tempo abbiamo invece fatto il contrario e siamo stati bravi a fare i gol. Soddisfatto della difesa? Il Soave ha avuto un'occasione importante dove siamo stati disattenti, per il resto Pavoni non è mai stato seriamente impegnato. La fase difensiva parte dagli attaccanti, quindi sono contento che la squadra sia concentrata nel cercare di non subire gol. Clean sheet? Non subire gol dà sicurezza. Non mi interessano le statistiche, mi interessa che la squadra si muova con i giusti tempi in tutte e due le fasi. Errori individuali? Sbagliamo tanti gol, questo sta capitando dall'inizio del campionato. Il gol è la più grande soddisfazione in questo sport: bisogna essere cattivi nel cercarlo. Cosa ho detto alla squadra tra un tempo e l'altro? Ho detto che la nostra forza dev'essere trascinare la gente con la nostra corsa e impegno. Nel primo tempo siamo stati noiosi e invece noi dobbiamo infiammare il nostro pubblico e spingere sempre. Quanto incide un allenatore in una partita? I cambi possono essere determinanti sia in un senso che nell'altro. Io ho parlato chiaro dall'inizio: il mio ruolo prevede fare delle scelte. Su 26 ne devo scegliere 11, ogni gara ci saranno scontenti. L'unico modo che ha un giocatore per guadagnarsi la maglia da titolare è dare il massimo nel campo e in allenamento. Ad oggi tutti quelli che sono entrati hanno aiutato la squadra. Trasferta di Edera? Sappiamo che il campo dell'Edera è un campo molto stretto e piccolo: dovremo prepararci ad una "battaglia". La prepareremo come abbiamo sempre preparato le altre, cercando di allenarci bene e con intensità. Pellissier? Sergio giocherà quando me lo imporrà perché altrimenti mi manda via (ride, ndr). El Macola? Lo ricordo bene nella mia parentesi a Chievo: era una persona per bene sempre disponibile. Dedicare alla sua famiglia e al nostro presidente, che gli era molto legato, era il minimo che la squadra potesse fare».