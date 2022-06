Playout Promozione, i verdetti: Audace salva col Povegliano, l'Alba perde col Marola e retrocede

Dopo il pareggio dell'andata, i rossoneri di mister Biroli si sono imposti di misura in casa, centrando così la permanenza nella categoria. Obiettivo non riuscito per i giallorossi del neotecnico Napoli, sconfitti dai vicentini nella duplice sfida