Playout Eccellenza, al Pescantina Settimo il primo round salvezza con il Valgatara

Si è giocato ieri, domenica 14 maggio, il primo round dei play-out di Eccellenza.

Per quanto riguarda il girone A, è finita 0 a 2 l'andata tra Valgatara e Pescantina Settimo.

In un primo tempo partito molto tirato, è il Pescantina a passare in vantaggio al 16': Manconi raccoglie una respinta corta di Rossi su tiro di Zamboni, insaccando agilmente dalla sinistra. Agli sgoccioli della frazione, poi, il Valgatara va vicino al pareggio su un'uscita sbagliata di Ferro, con un rimpallo che fa carambolare la palla sul palo. La ripresa si apre con un'occasione clamorosa per Schults, che a tu-per-tu con il portiere si fa ipnotizzare, calciando debolmente. Al 23', tuttavia, lo stesso Schults non sbaglia e raddoppia: conclusione insidiosa da destra, deviazione decisiva e sfera che si infila alle spalle di Rossi. Il Valgatara ha la possibilità di accorciare le distanze al 40', ma Ferro compie un intervento miracoloso da terra. In pieno recupero, infine, Di Caterina scappa sulla destra, scarica a rimorchio per Anselmi, il cui tentativo a botta sicura viene però ribattuto.

Al triplice fischio a festeggiare sono dunque i ragazzi di mister Orfei, che si sono aggiudicati il primo round salvezza. Tutto si deciderà comunque domenica, 21 maggio, in occasione della gara di ritorno: i rossoblù di Matteoni saranno chiamati a una grande rimonta fuori dalle mura amiche per riuscire a mantenere la categoria.

Questo il riepilogo della gara valida per i play-out di andata di Eccellenza:

GIRONE A