Playoff Eccellenza, Ambrosiana e Academy Plateola si affrontano per il salto in Serie D

Rimangono ancora gli ultimi verdetti da definire prima della chiusura della stagione calcistica 2022/23.

Domani, domenica 14 maggio, si giocherà la gara unica di play-off di Eccellenza, dopo quelle già disputate di Promozione, Prima e Seconda Categoria.

Per quanto riguarda il girone A, si affronteranno per il primo turno Ambrosiana e Academy Plateola, rispettivamente terza e quarta sul tabellone finale. Si tratterà di una sfida di sola andata sul campo della formazione meglio classificata. In caso di parità al 90' si andrà ai tempi supplementari e, se la parità persiste fino al 120', si considera vincitrice la meglio classificata.

La formazione che avanzerà troverà poi il Bassano, secondo nel piazzamento finale, che si è quindi già qualificato alla finale del 21 maggio: chi si aggiudicherà la partitissima, accederà poi agli spareggi nazionali per la promozione in Serie D, dove in semifinale troverà i friulani del Tamai.

Questi i dettagli dell'incontro in programma valido per i playoff di Eccellenza:

GIRONE A